Salapärased kaks miljonit. Peaministri abikaasale kuuluv ettevõte jättis avalikus aruandes Venemaa äri märkimata

Täna avalikustas ERR, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on jätkanud vaatamata valitsuse noomitustele Venemaa suunal äri. Veod Venemaale on käinud kogu Ukraina sõja vältel alates 24. veebruarist 2022. aastal.