Laevade kaubaveoga tegelev Eesti ettevõte on Venemaale ekspordist teeninud kopsaka summa

Andmebaas ImportGenius näitab, et Venemaale ekspordilt on ettevõtte sõja algusest saadik kuni praeguseni teeninud 222 570 eurot. Ekspordi sihtkohaks on igal korral märgitud Peterburi linn Venemaal. Tuleb öelda, et igasugune äri ajamine Venemaaga ei ole keelatud ega sanktsioneeritud. Tihti on küsimus eetikas.