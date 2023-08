Citadele uuring: just need kriteeriumid on eestlaste jaoks uut autot ostes kõige olulisemad

Täiesti uut autot soetades, oleks 75% eestlaste jaoks kõige olulisem, et sõiduk vastaks nende vajadustele ja soovidele; samuti märkis 65% vastajatest, et neile on väga oluline, et auto oleks kütuse suhtes ökonoomne. Keskkonnasõbralikkus ei huvita paljusid – vaid 12% küsitletutest, selgub Citadele panga tellitud uuringust.