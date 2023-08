Raimond Kaljulaid: sellest saab peaministri suurim skandaal. Reinsalu on sama meelt

Saadan avaldamiseks riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Tanel Kiige kommentaari, mis puudutab peaminister Kaja Kallase abikaasa osalusega firma tegevust Venemaal.

Tanel Kiik, riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees

Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud poolteist aastat. See on piisav aeg igale ettevõttele, et oma tegevus ümber kohandada ja äritegevus Venemaal lõpetada. Oluline on ka iga ettevõtja enda eetiline käitumine ja arusaam, et seni kuni Venemaa peab verist agressioonisõda, pole äritegevus idanaabriga võimalik.

Peaminister Kaja Kallas on nii Eestis kui Euroopas olnud üks aktiivsemaid sanktsioonide eestkõnelejaid ning rõhutanud nende järelevalve ja täitmise olulisust. Peaminister peab nii avalikkusele kui parlamendile selgitama, miks ei nõua ta sama oma abikaasa osalusega ettevõttelt. Küsimus on seda kriitilisem, et teatavasti on peaminister andnud 350 000 eurot laenu oma abikaasa ettevõttele Novaria Consult OÜ, mis on Venemaaga äri ajava Stark Logistics AS-i üks omanikke.

Praegu jääb mulje, et meil on rida ettevõtteid, kellele kehtivad ühed reeglid ja kelle puhul peaminister Kallas rõhutab moraalse kompassi olulisust, ning siis on väljavalitud, kellele need nõudmised ei kehti. Sellist olukorda ei tohi me Eesti Vabariigis kindlasti lubada.

Täna kirjutas ERR, et Kaja Kallase abikaasale kuulub osalus ettevõttes, mis jätkab vedusid Venemaale. Raimond Kaljulaid avaldas enda Facebooki lehel selle kohta arvamuse.

„Sellest uudisest võib suure tõenäosusega saada Kaja Kallase poliitikukarjääri suurim skandaal, mis võib Kallasele peaministriametis ka saatuslikuks saada. Uudis peaministri abikaasa osalusega ettevõtte äritegevusest Venemaal tekitab terve rea väga ebamugavaid küsimusi. Kallase viimase pooleteise aasta populaarsuse ning Reformierakonna tugeva valimistulemuse põhipõhjus on olnud just Kallase selged ja ühemõttelised seisukohad seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale.“