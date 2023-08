Päev börsil: Tallinna börs vajus madalamale

Suurim kerkis 0,55% tõusuga EfTEN Real Estate Fund. Alates veebruari kuust on kinnisvarafondi aktsia langenud 22 euro pealt 18,15 euroni ehk ligi 18%. Suurimateks langejateks olid Nordecon, Tallinna Vesi ja Tallink Grupp.

Mis veel toimus?

Eurotsooni ostujuhtide komposiitindeks langes 47 punktile, mis on suurendanud investorite panuseid, et EKP jätab septembris intressimäärad paigale. „PMI-d (ostujuhtide indeksid - toim) olid väga nõrgad ja rõhutavad Euroopa suurima majanduse halbu väljavaateid ja riske enne EKP septembri kohtumist,“ ütles Valentin Marinov, Credit Agricole'i G10 valuutastrateegia juht. Kauplejad hindavad nüüd veerandpunktise intressitõusu tõenäosuseks 40%, enne teadet oli tõenäosuseks 55%.

Euroopa üks tähtsamaid akutootjaid sai Swedbanki fondidelt ja Volkswagenilt tehaste ehitamiseks raha. Nüüdne rahastus on jätk eelmise aasta juulis toimunud investeerimisringile, mil kaasati 1,1 miljardit dollarit. Loe pikemalt siit .

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid kolmapäeval ühes suunas liikunud ei ole. Kui regiooni laiapõhjaline Stoxx 600 indeks on tõusnud ligi 0,20%, siis Saksamaa ja Prantsusmaa börsiindeksid on kerges languses. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,50%.