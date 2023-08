Majandust ootab hall sügis. Laenumaksjaid päästab aastaid kestnud tööjõupuudus

Swedbank ütleb oma eile avaldatud prognoosis, et majanduse lähiaja väljavaade on vilets ja selle langusest taastumine tuleb tõenäoliselt aeglane. „Eesti majanduse väljavaade on kevadise hinnanguga võrreldes hullemaks läinud,“ ütleb Luminori Eesti haru peaökonomist Lenno Uusküla. „Keeruline saab olema ka järgmine aasta,“ tõdeb SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Eesti pankade analüütikud on ühisel meelel, et niipea Eesti majanduses tunneli lõpus valgust ei paista.