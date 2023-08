Siena Secondary Fund omandas osaluse maailma juhtivas une jälgimise ettevõttes

Oura on teedrajav tervise- ja heaolu tehnoloogiaettevõte, mis on tuntud oma nutisõrmuste tehnoloogia poolest. Oura nutisõrmus jälgib inimese und, aktiivsust ja üldist heaolu, pakkudes kasutajatele kasulikku teavet nende tervise ja jõudluse optimeerimiseks. Ourat on usaldanud üle 1 miljoni tarbija kogu maailmas alates koduperenaistest kuni kuulsusteni nagu prints Harry, Kim Kardashian, Shaquille O'Neal ja paljud teised. Covidi pandeemia ajal kasutas NBA korvpalliliiga Oura sõrmuseid viiruse varajaseks tuvastamiseks. Mitmed sõltumatud analüüsid üle maailma peavad Ourat parimaks une jälgimise seadmeks selles valdkonnas.