Ettevõtted saavad küsida toetust taastuvelektri tootmisseadmete võrku ühendamiseks

„KIKi taastuvelektri tootmisseadmete meede on kindlasti suureks abiks ettevõtetele uute päikeseparkide ehitamisel. Loodame, et see elavdab ja annab uue tõuke, kuna viimastel kuudel näeme väiketootjate märgatavat huvi langust,“ sõnab Mihkel Härm, Elektrilevi juhatuse esimees. Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrgu ettevõte, kelle võrku on täna juba ühendatud üle 19 000 hajatootja.