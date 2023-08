LHV tegi Ühendkuningriigi äris märgilise muutuse

„Äri üleviimise ettevalmistus on kestnud üle pooleteise aasta. Kogu projekt on olnud äärmiselt mahukas nii juriidilisest kui ka IT arenduse ja -halduse poolest. Oleme pooleteise aastaga ehitanud üles sisuliselt täiesti uue pangasüsteemi. Täna said uuele süsteemile viidud üle ka kliendid koos nende andmetega. Tegemist on kõige kaasaegsema pangasüsteemiga, mis annab meile tehnoloogilise eelise edaspidiseks veel pikaks ajaks,“ kommenteeris LHV Banki tegevjuht Erki Kilu.