Turuväravate klassikaline äri – kassipoegadega kauplemine – jääb minevikku, kuid kuna turu roll on olla kogukonna süda ja turistide tõmbenumber, saab aus müüja piisava teenistuse. Tallinna Turgude juht Kersti Otteson lisas, et võrreldes poekettidega on turu eelis kilohinna dünaamilisem muutumine.