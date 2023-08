Tuntud rõivakauplus avab taas Ukrainas oma poed

Kett sulges oma poed Ukrainas sõja algul ja on sellest ajast saadik suhelnud partnerite ja ametivõimudega, et poodide taasavamine oleks võimalik.

H&M Grupp on kontaktis kohalike osanikega, et selgitada välja, milline on parim viis Ukraina toetamiseks. H&M on siiani annetanud Ukraina inimestele ja aidanud kaasa riigi taastamisele.