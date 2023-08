Ekspert selgitab: kas ja millal hüvitatakse loodusõnnetuste tõttu ära jäänud reisid?

ERGO kindlustuse reisi- ja kodukindlustuse tootejuhi Annika Mällo sõnul on reisikindlustus loodusõnnetuste kontekstis aina olulisemaks muutunud. „Inimesed tunnevad üha rohkem huvi, kas reisitõrkekindlustus katab loodusõnnetustega seotud kulud ja kui suur on kaitsete ulatus,“ ütles kindlustusekspert. Kui reisikindlustus on vormistatud aegsasti ja sisaldab reisitõrke laiemat kaitset, siis looduskatastroofi tõttu ära jäänud reisi kulud hüvitatakse.

Mällo meenutas, kuidas 2019. aasta lõpul pidi üks eestlane osalema Austraalias autoralli võistlusel fotograafina, ent ulatuslike metsatulekahjude tõttu jäeti võistlused ära. Kuna klient oli aegsasti reisikindlustuse vormistanud ja valinud reisitõrke laiema kaitse, siis tema kulud hüvitati.

Tihti jätavad reisisellid kindlustuse sõlmimise viimasele minutile, kuid paljudes olukordades pole viimasel hetkel sõlmitud kindlustusest abi. „Nutikas on reisikindlustus osta alati ühes piletitega, nii on inimene kõige paremini kaitstud ettenägematutes olukordades nagu ootamatu haigestumine, looduskatastroof või lennuplaani muutus,“ selgitas Mällo. Kui lennupiletid on ostetud pool aastat enne reisi, ent reisikindlustus sõlmitud päev enne puhkuse algust, ei pruugi kindlustusest reisi ära jäämisel kasu olla, sest mõned kaitsed võivad kehtima hakata alles teatud arv päevi pärast kindlustuse vormistamist.

Juba reisi planeerides võiks tutvuda sihtkoha oludega välisministeeriumi Reisi Targalt leheküljel. „Muuhulgas tasub uurida, kas reisile minemise perioodil on sihtriigis näiteks metsa- või maastikupõlengute oht. Ka kindlustuskaitsed ja summad peaks valima just reisi eripäradest ja sihtkoha oludest lähtuvalt,“ paneb Mällo inimestele südamele. Ettenägelik on kindlustusfirma abitelefoni number mobiili salvestada, et vajadusel see kohe käepärast oleks.