GRAAFIK | Teeme selgeks. Kuidas seostub peaministri abikaasa Venemaal senini toimetava Eesti ettevõttega?

Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik on ettevõtte Novaria Consult ainuomanik. Ettevõte asutati 2005. aastal ja selle põhitegevuseks on investeeringute haldamine ning finantskonsultatsioonide osutamine. Ettevõtte möödunud aasta käive oli 7200 eurot ja kahjum 17 459 eurot. Ettevõtte omakapital oli mullu siiski 852 084 eurot.

Just sellele ettevõttele laenas Kaja Kallas 350 000 eurot, mis on tänaseks tagasi makstud. Samas tõdes Kallas, et on andnud tänavu juulis laenu veel täiendavad 20 000 eurot. Kallas sõnas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et usaldab oma abikaasat ega pole küsinud, kuhu ja mille jaoks tal täpselt seda laenu vaja on olnud. „Vaadake, mina usaldan oma abikaasat. Kui ta küsib laenu, siis ma annan.“