Keelatud Huawei kiibid jõuavad ikkagi seadmetesse. Ettevõte rajab salajast kiibitehaste võrgustiku

USA ja Hiina pingete keskmes olev telekommunikatsiooniseadmete tootja Huawei alustas eelmisel aastal kiipide tootmist ning saab Hiina valitsuselt ja oma kodulinnalt Shenzenilt hinnanguliselt 30 miljardit dollarit toetust, teatab Washingtonis asuv Semiconductor Industry Association (SIA). Huawei on omandanud vähemalt kaks olemasolevat tehast ja ehitab veel vähemalt kolme tehast, ütles SIA ettekandes oma liikmetele.

Bloomberg kirjutab, et USA kaubandusministeerium pani Huawei oma musta nimekirja 2019. aastal, keelates tema koostöö Ameerika ettevõtetega. Kui Huawei ehitab ja ostab rajatisi teiste ettevõtete nimede all, ilma oma osalust avaldamata, on telekommunikatsioonihiiglane SIA ütlusel võimeline piirangutest mööda hiilima.