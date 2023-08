Eesti teedele jõuavad turu esimesed 400-kilovatised elektriautode laadijad

„400-kilovatiste laadijate paigaldamisega oleme täna turuarengust selliste sammudega ees, et lähema 10ne aasta jooksul need laadijad turule tulevate elektriautode vaates hätta ei tohiks jääda. Tänaseks on turule toodud üksikuid elektriautosid laadimisvõimsusega 230-270 kW ning enimlevinumad isendid on laadimisvõimsusega 120-150 kW. Sellised 400-kilovatised laadijad saavad olema tanklates paigutusega, kus haagisega elektriauto korral ei ole vaja haagist laadimise ajaks auto tagant ära võtta,“ kirjeldas energiaettevõtte e-mobiilsuse valdkonnajuht.