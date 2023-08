Hiina pani käe ette: Jaapanist enam „radioaktiivseid“ mereande ei impordita

Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur teatas, et neil on Jaapanis kohal meeskond, kes jälgib jahutusvee ookeanisse laskmist ning ohutusmeetmete rakendamist. Agentuuri sõnul peaks jahutusvesi ohutu olema.

Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles varem sel nädalal, et riik kavatseb Fukushimast välja lasta umbes 1,3 miljonit tonni puhastatud reovett.

Ka Hongkong teatas, et piirab Jaapanist toiduainete importi. Linnapea John Lee ütles, et on reovee ookeanisse juhtimise vastu.