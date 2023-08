Prognoos: kulude suurenemine survestab jõudmist eelarvetasakaaluni

Valminud suvine majandus- ja rahandusprognoos näitab eelarvepositsiooni paranemist järgmisel aastal, kuid selgelt on näha, et kulusid tuleb jätkuvalt kokku tõmmata. Majanduskasvu taastumine on edasi lükkunud 2024. aastasse, kuid kiire inflatsioon ja tööturu oodatust parem seis on parandanud käesoleva aasta eelarveseisu.