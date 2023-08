Kinnisvaraarendaja Hepsori juht: turuaktiivsus on võrreldes aasta algusega tõusnud

„152 kodu, 35% müüdud - tänasel turul ühe projekti kontekstis võiks öelda, et see oleks ka klassikalises mõttes tugeval turul hea müügitulemus,“ märkis Laks. Samas kahe maja valmimiseni on jäänud veel aasta ning müüa saab veel rahulikult.

Plaanides ei arvestata tema sõnul ka sellega, et ehituse lõpuks kõik müüdud on. „Täitsa okei on, kui peale ehitust teha järelmüüki veel pool aastat kuni aasta,“ ütles Laks, kelle sõnul on arenduse müügiplaan üles ehitatud realistlikule tempole.

Tema sõnul on näha, et viimastel kuudel on turuaktiivsus võrreldes aasta algusega paranenud. „Loomulikult see ei ole arendaja jaoks veel rahuldaval tasemel. Võiks eeldada, et mõistlik müügimaht on 200-300 korterit Tallinnas igal kuul, sellest me oleme 2-3 korda maas,“ märkis Laks.

Müük erineb tema sõnul olenevalt asukohast. Kui mägede ehk Mustamäe, Lasnamäe ja Õismäe müügitempo on pigem aeglasem, siis kesklinna pool on aktiivsust rohkem. Väiksemas Kristiine projektis on müüdud 26 korterist jämedalt kolmandik ning Manufaktuuri kvartalis on müük tulnud sel aastal. „Mingid asukohad ja projektid müüvad hästi,“ märkis ta.

Kui aasta tagasi oli probleeme materjalide tarnetega, siis täna suuri probleeme tema sõnul enam ei ole ning maha on rahunenud ka hindade turbulentsus.

Manufaktuuris kvartali ajaloolise tööstushoone puhul tegeletakse ehitusloa hankimise ja eelarvestamisega. Peagi ollakse sellega turule minemas ning siis saab Laksi sõnul teada, mis on huvi projekti vastu ja on võimalik edasisi samme planeerida.

2023. aastaks prognoosib Hepsor müügituluks 41,3 miljonit eurot, puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,1 miljonit eurot. Kontserni 2023. aasta esimese poolaasta müügitulemused näitavad ettevõtte sõnul, et liigutakse õigel kursil 2023. aasta prognooside täitmiseks.

Vaata galeriid Manufaktuuri kvartali sarikapeolt: