FOTOD | Kaua oodatud spordipood Decathlon avas Tallinna lähedal uksed. Konkurendid kardavad klientide kadumist

„Juhuslikult on nii sattunud, et oleme ka Vilniuses ja Riias IKEAga kõrvuti, kuid koostööd meil siiski pole,“ rääkis Decathloni kohalik juht Ivan Kiss Delfi Ärilehele kevadel. „Eestlased on väga sportlik rahvas, meie pakume iga spordiala harrastajale laia valikut. Poe eripära on selles, et kõike tohib katsuda ning proovida. Lapsed saavad näiteks ratastega ringi sõita, suuremad petongi mängida,“ tutvustas ta.

Nüüd on Kiss avaldanud, et peale Tallinna külje all asuva Kurna vaatavad nad ka Tartu suunas. „Praegu pole meil küll veel kindlat kinnitatud plaani, aga võin öelda, et meile on silma jäänud Tartu. Tavaliselt me avame riigis ühe poe, siis vaatame, kuidas sellega läheb ning siis otsutame. Aga jah – praegu meil on plaan,“ tunnistas Kiss.