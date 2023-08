Ettevaatust! Pangad arvutavad intresse erinevalt. See võib makstavat summat oluliselt mõjutada

Kui pikk on arvestusaasta?

Pankade veebilehel avaldatud tingimuste kohaselt lähtuvad tähtajalise hoiuse puhul 360-päevasest arvestusaastast AS Inbank, AS LHV Pank, AS SEB Pank, Coop Pank AS, Holm Bank AS, Luminor Bank AS ja Swedbank AS ning 365-päevasest arvestusaastast AS TBB pank ja Bigbank AS. Eluasemelaenude puhul lähtuvad 360-päevasest arvestusaastast AS Inbank, AS SEB Pank, Bigbank AS, Coop Pank AS ja Swedbank AS.