Päev börsil: viimane kauplemispäev Baltika aktsiatele

Mis veel toimus?

Sisulooja Andreas Melts rääkis intervjuus, et alustades otsis ta pikalt ühte aktsiat, mis ta meeletult rikkaks teeks, kuid nüüd on ta vaade teine. Vaata pikemalt siit .

Homsest alates Baltika aktsiaid börsilt enam ei leia. Raha on ettevõte põletanud miljoneid ning väikeinvestorid on lahjendatud olematuks. Loe siit, mis ettevõttega valesti läks .

Hepsori juht Henri Laks märkis, et võrreldes aasta algusega on turuaktiivsus kerkinud, kuigi hea aja müügitempost jäädakse jätkuvalt mitmekordselt alla. Loe pikemalt siit .

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid on päeva jooksul liikunud madalamale, kuid püsivad valdavalt veel õrnalt plusspoolel. Stoxx 600 on 0,03% plussis, kuid Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on langenud 0,26%.