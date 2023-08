Kuidas vältida sekeldusi. Olulised punktid, mida tudengina üürilepingus jälgida

Peale üürilepingu tuleks sõlmida ja allkirjastada ka korteri üleandmis- ja vastuvõtmisakt, kus on kirjas, milline sisustus korteris on, missuguses seisukorras on mööbel, seadmed ja siseviimistlus, millised on mõõdikute (vesi, gaas) näidud. Hea oleks teha võimalikult palju fotosid korteri ja mööbli seisukorrast, et vältida hilisemaid vaidlusi omanikuga.