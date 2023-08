Mõjukas Saksamaa keskpankur: EKP intresside tõstmisel on pausist liiga vara rääkida

„Me ei tohiks unustada, et inflatsioon on endiselt 5% ümber. See on liiga kõrge. Meie eesmärk on 2%. Seega on veel pikk tee minna,“ märkis Saksamaa keskpankur Jackson Hole’is Bloombergile.

„Minu jaoks on veel liiga vara pausi peale mõelda,“ märkis ta. Kuigi majandusaktiivsus aeglustub, siis alusinflatsioon püsib ja tööturg on tema sõnul täitsa heas seisukorras.

Saksamaa haige majandus?

Reedesed majandusandmed kinnitasid, et Saksamaa majandus jäi teises kvartalis kaubavahetuse tõttu seisma. Nageli sõnul on järgmise aasta väljavaated paremad.

„Ma kuulen palju juttu Saksamaast kui Euroopa haigest mehest. See ei ole kindlasti nii,“ ütles mõjukale The Economisti selleteemalisele artiklile viidates. Eratarbimine on Nageli sõnul stabiilne ning palgad kerkivad. „Ma olen endiselt üsna optimistlik, et meil saab olema pehme maandumine,“ märkis ta.

Mida The Economist mõjukas artiklis kirjutas? „Euroopa suurim majandus on muutnud kasvumootorist mahajääjaks. Aastatel 2006 kuni 2017 edestas ta suuri konkurente ning hoidis tempot Ameerikaga. Kuid täna on ta majandus kolmandat kvartalit järjest languses või stagnatsioonis ning võib lõpuks olla ainus suur majandus, mis 2023. aastal kahaneb.“.

Mitmed keskpanga ametnikud on öelnud, et isegi kui septembris otsustatakse intressid paigale jätta, siis võidakse neid siiski järgnevatel kuudel tõsta.

Juulis kergitas EKP intresse järjekorras üheksandat korda, tõstes need kõrgeimale tasemele alates 2000-2001. aastast. Kohtumisel rõhutas keskpanga juht Christine Lagarde, et järgmised intressiotsused saavad olema andmepõhised ning konkreetsete otsustega ta keskpanka ei sidunud.