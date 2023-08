Kultuur ei toida? Kassahittidelt oodatakse USA majandusele miljardeid lisadollareid

Kokku suurendaks see isiklikke tarbimiskulutusi ja SKP-d aastases võrdluses vastavalt 0,7 ja 0,5 protsendipunkti võrra juulist septembrini, kirjutasid majandusteadlased Anna Wong ja Eliza Winger sel nädalal. Teadlased peaaegu kahekordistasid oma prognoosi kasvukohta juulist septembrini, osaliselt tänu kulutuste suurenemisele.

Lisaks annab tarbimisele hoogu inflatsiooni vähenemine ja tööturu püsiv tugevus. See ajendas mõningaid majandusteadlasi oma majanduslanguse prognoosi edasi lükkama, teised loobusid languse prognoosist täielikult, kirjutab Bloomberg.

Filmide ja tuuride poolt antud tõuget peetakse Bloombergi poolt lühiajaliseks: Beyoncé ega Swift ei ole aasta viimasel kolmel kuul USAs laval ja „Barbenheimerit“ (Barbie+Oppenheimer - toim) peetakse harva toimuvaks fenomeniks. Veelgi enam, majandus on endiselt haavatav nõudluse vähenemise suhtes ning eluasemeturg on vähese pakkumise ja hüpoteeklaenude intressimäärade tõusu tõttu surve all.