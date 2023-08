Võlakirjaturule on juba sisse hinnatud tõusvad intressid ja tulev majandussurutis, aga Tallinna kinnisvaraturule mitte. Võlakirjaturg ja ka aktsiaturg reageerib muutunud intressikeskkonnale kohe ja tihti isegi ennetab muutust. Kuna kinnisvaraturg on võrreldes börsidega vähem likviidne, võtab seal hindade liikumine kauem aega. Euroopa kõrge riskiga ettevõtete võlakirjaindeks on näiteks kahe aastaga kukkunud ligi 5% (langust on pehmendanud kahe aasta intressimaksed), samal ajal on aga Tallinnas korterite hinnad tõusnud 33%.