Tartu Eedeni keskuse parkimismaja teisel korrusel seisab juba pikemat aega üks õnnetu BMW, rattad alt ära ja pealt üleni tolmune. Omanik on auto ilmselgelt hüljanud.

Küsisime kaubanduskeskustelt, kas ja mida nad teevad autodega, mis on parklasse jäetud. Selgub, et ühtegi head lahendust just kui ei olegi.