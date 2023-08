Viking Line teatas oluliselt kerkinud kasumist

„Esimese poolaasta tulemused ületasid ootusi ja annavad põhjust parandada kogu aasta väljavaateid. Reisijate ja kauba maht jätkasid kasvamist vaatamata väiksemale laevade arvule ning samal ajal saavutati kavandatud hinnatasemed. Laevakütuse hinnad on järk-järgult langenud, kuid on endiselt palju kõrgemad kui enne pandeemiat ja Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu,“ ütles Viking Line Apb juht Jan Hanses.

Rosella müügiga lõppes liiklus Mariehamni ja Kapellskäri vahelisel lühiliinil. Hansese sõnul on näha, et osa selle liini reisijaid on otsustanud sõita Viking Line’i teiste laevadega Stockholmist Ahvenamaale.

Tänavu on Viking Line'i aktsia Helsingi börsil kerkinud pea 74%. Kohaliku Tallink Grupi aktsia on sama ajaga kerkinud ligi 32%.

„Fossiilivaba kütus ei ole kättesaadav majanduslikult tasuvas koguses ja hinnaga. Seega on Soome ja Ahvenamaa vahelise liikluse ajutine vabastamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemist hästi põhjendatud, sest üleminek fossiilivabadele kütustele ei sõltu mitte heitkoguste õiguste maksumusest, vaid alternatiivsete fossiilivabade kütuste pakkumisest. Me ei kavatse loobuda püüdlustest vähendada oma liikluse heitkoguseid. Vastupidi, me kasutame kulude kokkuhoidu jätkuvaks tööks, mille eesmärk on üleminek fossiilivabadele kütustele ja energiatõhususe suurendamine,“ ütles Hanses.