Päev börsil: investorid on Powelli kõne ootuses

Kohtumise eel on Saksa indeks DAX ja Briti indeks FTSE 100 tõusnud 0,4% ja Prantsuse indeks CAC 40 0,6%. Põhjamaade indeks on napilt, 0,1% miinuses. USA-s on börsipäev alanud samuti kergelt rohelises, kui Dow Jones ja S&P 500 on esimese veerandtunni järel tõusnud 0,4% ning Nasdaq Composite 0,6%. Powelli kõne võib aga tänast börsipäeva oluliselt mõjutada.