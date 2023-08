E-poodidest ostetakse kõige enam elektroonikat ja kosmeetikat

Juulis ütles iga teine (52%) inimene, et on viimase kuu jooksul veebist kaupu ostnud. „See on küllaltki stabiilne osakaal. Vaadates viimast aastat, siis jõulukinkide ostmise ajal on e-poest ostjate osakaal olnud kõrgeim,“ rääkis uuringuspetsialist Raul Allas. „Spordikaupu ning sisustuskaupa ja mööblit eelistavad inimesed aina rohkem osta poest kohapealt, seal on aastaga olnud suurim langus e-kaubandusest ostjate osakaalus,“ lisas Allas.