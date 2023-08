Ühiskaardi kasutamine rongides on puudulik. Elron valmistab ette piletisüsteemi muutmist

Ühiskaarti pole Elron kaugliinidel veel kasutusele võtnud eelkõige seetõttu, et see tõstaks ka rongipileti hinda. „Ühiskaardiga maksmine tähendaks täiendavat survet piletihinnale või riigi poolt makstavale dotatsioonile, sest teenuse eest tuleks Ühiskaardi operaatorile täiendavalt maksta. Meie jaoks on oluline hoida oma reisijate jaoks piletihind võimalikult taskukohasena ning kasutada riigi poolt reisijateveo eest makstavat dotatsiooni mõistlikult,“ räägib Mäe.