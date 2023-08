Ettevõtted ei hooli kaubamärgist. See võib viia veebilehe kaotuseni

Kaubamärk on ettevõtte identiteedi oluline osa. Selle registreerimine on hädavajalik, et arendada oma brändi ja kontrollida selle kasutamist. Sageli alahinnatakse aga kaubamärgi seos domeeninimega.

Patendiameti uuringu järgi hindab 62% ettevõtjatest intellektuaalomandi kasutamise seisukohalt domeeninime. Kaubamärgi enda registreerimiseni jõuavad peamiselt vaid pikemalt tegutsenud ettevõtted. Et nii suur hulk ettevõtjaid jääb enda õiguste kaitsel lootma vaid domeeninimele, on üllatav.

Domeeninimi ei ole intellektuaalomandiõigus

Erinevalt kaubamärgist ei ole domeeninimi tegelikult intellektuaalomandiõigus. Riigikohus on oma otsuses öelnud, et kaubamärgil ja domeeninimel võib olla sarnaseid funktsioone, kuid domeeninime registreerimine sellele kaubamärgiga sarnast staatust ei anna. See tähendab, et registreeritud domeeninime alusel ei saa nõuda identse või sarnase kaubamärgi kasutamise lõpetamist. Küll aga vastupidi – kui mõni pahatahtlik konkurent või muu asjasse puutumatu isik registreerib ettevõttele kuuluvat kaubamärki sisaldava domeeninime, annab kaitstud kaubamärk õiguse nõuda selle kasutamise lõpetamist.

Registreeritud kaubamärk annab õiguse nõuda domeeninime kasutamise lõpetamist.

Enamik kaubamärgi ja domeeninimede vaidlustest leiab lahenduse domeenivaidluste komisjonis. Otsuses andis komisjon õiguse registreeritud kaubamärgile DHL Express, mis vaidlustas registreeringu domeeninimele dhlexpress.ee. Komisjon leidis, et kaubamärgiomanikul on õigus domeeninime kasutada ja nii tuli domeeninime registreerinud ettevõtjal see kaubamärgiomanikule üle anda.

Õigused domeeninimele kuuluvad ainult kaubamärgiomanikule