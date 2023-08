Milremi asutaja avaldab, kuhu investeeris ettevõtte müügist saadud miljonid

Väärsi ütlusel on tal viimaste kuude jooksul olnud võimalus analüüsida väga erinevaid Eesti iduettevõtteid ning tehnoloogiaid ja tooteid. Ta selgitab, et lähtus investeeringute tegemisel tehnoloogilisest innovatsioonist, mis annab tema sõnul ettevõtte arendatavale tootele kõrgema lisandväärtuse ja turueelise rahvusvahelises konkurentsis.

Olen liitumas ka 2CVentures fondiga, mis on suunatud puhta majanduse tehnoloogiatele aitamaks vähendada majanduse keskkonna jalajälge nii Eestis kui kogu maailmas, räägib Väärsi. Ta lisab, et mitmed investeeringud on veel vormistamisel. Praeguses olukorras ta investeeringutelt kiiret teenistust ei looda. Tänane investeerimiskeskkond suunab pigem tasakaalukale otsustamisele ning hindama ettevõtete ja nende tehnoloogiate pikaajalist väärtust, jutustab Väärsi. „Lühiajaliselt on majanduskeskkond kindlasti keeruline ja iduettevõtetel liiga kerge ei ole,“ nendib ta.