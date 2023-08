VIDEO | Kodumaine uus tutvumisrakendus on kokku viinud juba palju paare, kuid loodab nüüd lendu tõusta

Millega tegelete?

Millised on peamised erinevused profiilides võrreldes konkurentidega?

Meie platvorm eristub Eesti ja Euroopa peamisest konkurendist Tinderist sellega, et tutvumisel on abiks psühholoogide poolt välja töötatud ainulaadne sobivusskoor, 99% kasutajatest soovivad ainult püsisuhet ja on vallalised, Tinderis on ca 50% kasutajatest ise hoopis suhtes kellegi teisega ja väike osa kasutajatest otsib püsisuhet. MeetnFlys on tutvumisel abiks ainulkaadne sobivusskoor, meil on põhjalikumad/kontrollitud profiilid ja oleme reklaamivabad, meil on äpp ja veebileht. Tulevikus soovime kasutajate tuvastuse liidese lisada.