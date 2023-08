Homme selgub, kui palju ettevõtteid tahab rajada Eesti suurimat elektritootmist

Utilitas Wind esitas kevadel esimesena Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) hoonestusloa taotluse meretuulepargi aladele Liivi 1 ja Liivi 2. TTJA tunnistas taotlused korrektseks ning andis juuni lõpus üleriigilistes päevalehtedes teada esimeste taotluste laekumisest. Ühtlasi oli see ka teadaanne, et järgmise 60 päeva jooksul oodatakse konkureerivaid hoonestusloa taotlusi. Homme tiksub tähtajaks antud päevade arv täis. Korrektsete taotluste esitajad pääsevad oksjonile, kus selgitatakse välja, milline arendaja on valmis maksma suurima summa, et saada õigus alustada meretuulepargi hoonestusloa menetlust.