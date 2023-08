Valdkonnad, kus sellel sügisel on suurem tõenäosus töökoht kaotada

Eesti majanduse olukord on kehv ja paljud ettevõtted seisavad silmitsi raskustega. Ennustatakse töökohtade kadu ja koondamisi. Kõige enam peavad sügisel olema tähelepanelikud ja valmis ootamatuteks muudatustes oma tööelus inimesed, kes tegutsevad tööstuses ja start-up sektoris. Kiita ei ole olukord ka ehituses.

Tööstuste tootmismahtude langus ennustab tööpuuduse kasvu, ütleb LHV majandusekspert Heido Vitsur. „Eesti töötlev tööstus kannatab juba pikemat aega vähenenud nõudluse all,“ sedastab ta. Suurima löögi all on olnud Eesti metsatööstuskompleks. Tema sõnul ei lähe paljudel ettevõtetel hästi, kuna ka meie tähtsamate partnerriikide majandustel ei lähe kuigi hästi. Kindlasti on kasvavaid raskusi ettevõtetel, kellede konkurentsivõime baseerus olulisel määral sidemetele Vene, Valgevene ja Ukraina tootjatega.