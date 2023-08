Ehitus peletas kliendid. Restoran sulges vaid mõni kuu pärast kolimist uues kohas uksed

Restorani omanik Kadri Tran selgitas, et vaatamata arvestatavale käibele tekkis mure Volta pinda restoranile rentinud partneriga. Oma rolli mängis ka ümbruses käivad ehitustööd. See kokku paiskas ettevõtte suveks kahjumisse. „Plaan on ikkagi edasi tegutseda, kuid ei tea, kus ja millal,“ sõnas Tran tulevikust rääkides.