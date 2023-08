Hepsor soetas kinnistud Lätisse IKEA lähedusse

„Hepsoril on hea meel teatada uuest ärikinnisvara projektist Riia turul, kus alles hiljuti tegime eduka müügitehingu enda arendatud stock-office tüüpi ärihoonest.“ ütles juhatuse liige Henri Laks. „Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA kauplus ja SAGA ostukeskus. Arendatavale alale planeerime luua omanäolise ja rohelist mõtteviisi kandva ärilinnaku, mis koosneb erinevate funktsioonidega äripindadest, sh stock-office tüüpi ärihoonetest.“

Hepsor AS tütarettevõte Hepsor Latvia OÜ allkirjastas 25.08.2023 osade ostulepingu, millega soetatakse 50% SIA „Riga Properties 4“ osadest. SIA „Riga Properties 4“ on sõlminud ostulepingud kahe kinnistu ostuks Lätis Riia rajoonis asukohaga „Līdumi“, Dreiliņi, Stopiņu vald, Ropažu nov., LV-2130 kokku pindalaga 74 314 m2 ning ettevõtte eesmärgiks on nimetatud kinnistutel arendada etapiviisiliselt ca 40 000 m2 äripindasid.