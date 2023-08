Silikaat Grupp investeerib lähiaastatel Eestisse üle saja miljoni euro

Silikaat Grupp hõlmab valdusfirmade AS Esraven ja AS Silikaat Grupp tegevust ning müügitulu ulatus eelmisel aastal kokku üle 50 miljoni euro, mis on 16% suurem kui aasta varem.

„Grupp tähistas just oma 25. sünnipäeva ja tõdesime, kui kiiresti on tegevusväli kasvanud,“ ütles Silikaat Grupi tegevjuht Anne-Mari Lehtla. „Järgmise seitsme aasta jooksul plaanib kontsern investeerida kokku veel 105 miljonit eurot. Lisaks veetootmise jätkuvale laiendamisele ja keskkonnahoidliku põllumajanduse arendamisele oleme ehitamas riigi ühte suurimat tehnoparki, mis kõik võimaldab luua ka uusi töökohti. Oleme veendumusel, et kodumaise tööstuse, tootmise, põllumajanduse säilimine on ülitähtis ja seepärast teeme tihedat tööd teadlastega, investeerime innovatsiooni, avame uusi eksportturge.“

Haage loodusliku mineraalvee tootmisse on viimastel aastatel investeeritud 15 miljonit eurot ning rajatud ka maailmatasemel labor. Järgmise seitsme aasta jooksul lisandub investeeringuteks veel 25 miljonit eurot.

2022. aastal valmis täielikult OÜ Mangeni PM farmikompleks – Mangeni farmi kaheksast laudast koosnev vasikalautade kompleks valmis 2021. aastal ja viis noorloomade lauta valmisid eelmise aasta sügisel. Järgnevatel aastatel investeerib ettevõte valdkonda veel suurusjärgus 32 miljonit eurot.

Silikaat Grupp on oma lautades tekkinud lägast viimastel aastatel tootnud biometaani ja selle jääkidest looduslikku väetist. Lõhnatu väetise katsetusi on tehtud juba mitu aastat ning nüüd on kaalumisel suurema ekspordipotentsiaali loomine.

Lisaks kuulub grupi koosseisu Männikul asuv 28 hektari suurune ala, kuhu on rajamisel kaasaegne tehnopark. Ka siia on üheksa aasta perspektiivis eesmärk investeerida üle 36 miljoni euro.

Silikaat Grupp on 25-aastase ajalooga kodumaine kontsern, mis koondab enda alla erinevate valdkondade juhtivaid ettevõtteid. Gruppi kuulub 35 ettevõtet põllumajandusest, tootmisest, kinnisvaraarendusest ning jaekaubandusest. Grupi tuntumad ettevõtted on OÜ Järve Kaubanduskeskus, AS Silikaat, AS Aatrium Sisustuskaubamaja ja loodusliku mineraalvee tootja Haage Joogid OÜ.