Keskpankurid: majandustegevuse pidurdamine on jätkuvalt vajalik

„Kuigi inflatsioon on tipust alla tulnud — mis on teretulnud areng —, siis see on jätkuvalt liiga kõrge,“ sõnas nädalavahetusel Jackson Hole'i konverentsil föderaalreservi juht Jerome Powell. Kui tipus, eelmise aasta juunis, oli USA inflatsioon 9,1%, siis viimati juulis oli hinnatõus 3,2%. Hetke ootus on, et kahe aasta pärast on inflatsioon 2,4%. „Me oleme valmis intresse tõstma veelgi, kui see on kohane, ning kavatseme hoida rahapoliitikat majandust piiraval tasemel senikaua kuni me oleme kindlad, et inflatsioon liigub jätkusuutlikult meie eesmärkide poole allasuunas.“