Panga analüüs: koroona ja sõda tabasid ettevõtjaid maal valusamalt kui linnas, raske aeg jätkub

Finora Panga analüütiku Sten Andreas Kase sõnul algas koroonakriis maal ja linnas sarnaselt, aga järgnenud aastad on mõjunud maaettevõtjatele märksa laastavamalt.

„Nii maal kui linnas langesid käibed 2020. aasta kevadel järsult, aga esialgu hoiti kõikjal töötajaid alles ning püsis ka palgatase. Mõni kuu hiljem tuli juba koondada ning paraku oli võimalik pakkuda ka madalamat töötasu,“ selgitas Kask.

Analüüsi kohaselt on ettevõtjad käibeid läbi koroonaaja ning Vene agressioonist tulenenud majandusraskuste samm-sammult taastanud, aga maal on see toimunud märksa aeglasemalt kui linnas.

Maapiirkondades on olukord hullem

„Meie uuring hõlmab viimast viite aastat ning kurvastusega näeme, et kui linnades on koroonaeelsed tipud juba ületatud ja kasv jätkub, siis maapiirkondades ei ole käibed endiselt saavutanud isegi 2018. aasta taset,“ nentis Finora Panga analüütik.

„Hetkel pole ka näha, et maa oleks linnale hilinemisega järgi võtmas – eelmise ja selle aasta juunikuude võrdluses on linnades käibed kasvanud 30%, maal aga ainult 18%. Palgad tõusid linnas aastaga 14%, maal vaid 8%,“ tõi Kask välja.

Maa ja linna erinevuste põhjusteks hindas analüütik erinevust ettevõtete tegevusalades. „Karantiin mõjutas tööstus- või turismiettevõtteid kindlasti valusamalt kui kodukontorivõimalusega teenusmajandust. Kuna maal on rahva ostujõud väiksem, mõjub praegune esmatarbekaupade hinnatõus muule tarbimisele rängemalt. Samuti on kogu Eesti majandust rusuv oskustööjõu puudus maal veel teravam kui linnas,“ selgitas ekspert.

Analüütiku sõnul ei anna andmed erilist lootust, et olukord hakkaks iseenesest paranema. „Isegi linnaettevõtete varem üsna kiirele taastumisele tuli möödunud talvel lagi ette. 2023 on seni olnud pigem stagnatsiooniaasta. Üheks oluliseks põhjuseks on nõudluse vähenemine Skandinaavias, mis on Eesti ekspordi peamine sihtkoht,“ ütles Kask.

Riik peab ettevõtjatele abiks olema