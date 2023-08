Nafta hind tõuseb, ent aeglases tempos. Selles mängib suurt rolli Hiina

Reuters kirjutab, et see kõik võib vähendada kütusenõudlust. Brenti toornafta hind tõusis 19 senti ehk 84,67 dollarini barreli kohta. USA West Texas Intermediate’i (WTI) toornafta maksab 80,09 dollarit barreli kohta.

Brent ja WTI pidid reedel teist nädalat järjest hindu tõstma, kui Ameerika föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles, et USA keskpank peab võib-olla veelgi tõstma intressimäärasid, et hoida riigi kõrge inflatsioon kontrolli all. IG turuanalüütiku Tony Sycamore’i sõnul vähendas Hiina esmaspäeval poole võrra aktsiakauplemise maksu, mis on riigi viimane katse raskustes olevaid turgusid elavdada.