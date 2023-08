Puidutööstuse hävingu keskel naudib üks valdkond aegade suurimat äriedu

Pangad ei ole ainsad, mis rasketest majandusoludest suurt kasu lõikavad. Madala nõudluse tõttu on tööstus praegu Eesti majanduses suurim murekoht. Kuid just seal on tehased, mis toodavad, kuidas jaksavad ja hakkavad lõpuks lähenema mahtudele, mille jaoks nad ehitati. Seda üllatavam, et need tehased on kõige suuremas hädas sektorist – puidutööstusest.