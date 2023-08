Vähe tuntud eesti ärimees taastab mitme miljoni euro eest Läti mõisa

Ajaloolise kinnistu restaureerimine ei ole möödunud probleemideta. Svētupe mõisakompleksi arendusosakonna juhataja Aldis Gusārovs ei varja, et dokumentatsiooni korrastamine enne ehitusloa saamist võttis peaaegu poolteist aastat. „Lätis on palju ajaloolisi hooneid, mida ei ole renoveeritud, sest protsess on liiga keeruline, bürokraatlik ja kallis ning võimalik investor ei ole alati valmis seda läbima,“ ütles ta Delfi Biznessile antud intervjuus.