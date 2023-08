Eurotsooni rahapakkumine vähenes esimest korda 13 aasta jooksul

Rahapakkumine on üks peamisi näitajaid, mida Euroopa Keskpank enda rahapoliitika mõju hindamiseks jälgib, kirjutab Financial Times. Kui vähenevad laenumahud ning hoiused, siis peaks aeglustuma ka majandus ning alanema inflatsioon.

„Pankade varade poolel ... näevad asjad halvad välja, sest ettevõtete ja eriti kodumajapidamiste laenukasv kukkus kokku,“ kirjutas Pictet Wealth Managementi makromajanduslike uuringute juht Frederik Ducrozet sotsiaalmeediaplatvormil X. Tema sõnul on see samas rahapoliitika omadus, mitte viga ja see tähendab, et EKP võib [peaks] varsti lõpetama intresside tõstmise.