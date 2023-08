Ida-Virumaa iduettevõtete käive kasvas võrreldes eelmise aastaga korralikult

Startup Estonia Ida-Viru regiooni projektijuht Elina Dubova sõnas, et Startup Estonia on Ida-Virumaa iduettevõtete ökosüsteemi arendamisse panustanud alates 2018. aastast. „Kohalik ökosüsteem on noor ning oleme alles teekonna alguses. Jätkuvalt peame tegema väga palju tööd kohalike inimeste ja ettevõtjate hoiakutega, samuti ka noorte ettevõtliku meele kasvatamise ning ka iduettevõtlusega kaasnevate võimaluste tutvustamisega,“ sõnas Dubova.