Ettevaatust! Kulleripettused muutuvad üha sagedasemaks. Rahakahju võib olla mitu tuhat eurot

Pettur saadab inimesele sõnumi, kus palutakse tal lingile vajutada, et päästa enda pangakonto kahtlasest tehingust. Teine variant on see, et pettur saadab inimesele nn ,,Omniva“ alt sõnumi, milles on kirjas, et inimesele on pakk tulnud ja selle kättesaamiseks tuleb lingile vajutada. Siis juba küsitakse pangakaardi andmeid ja nii petturid õnnetult inimeselt raha kätte saavadki.