SEB prognoos: Eesti majandust ootab keeruline aasta

Tugev nõudlus teenindussektori teenuste järele on aidanud majanduskasvul seni jätkuda ka Euroopas, kuid tänaseks tundub see hoog olevat raugenud ja paaril järgneval kvartalil ootab euroala ees stagnatsioon. Tõsisemate raskustega on sunnitud silmitsi pistma euroala suurim majandus Saksamaa, kelle suurem sõltuvus ekspordist ja tööstussektorist on praeguse majanduskonjunktuuri juures osutunud nõrkuseks. Sellele vaatamata jääb marginaalne majanduskasv euroalal püsima ja 2023. aastal suureneb sisemajanduse koguprodukt 0,6%. Kiiret kasvu pole oodata ka 2024. aastal kui SKP kasv piirdub 0,8%ga. See-eest saavutavad kõrgemad intressimäärad lõpuks oodatud mõju ja aasta keskmiseks inflatsiooniks kujuneb järgmisel aastal kõigest 1%. See võimaldab Euroopa keskpangal suunda muuta ja hakata intressimäärasid alandama.

Võttes arvesse kõiki negatiivseid tegureid, mis siinset majandust mõjutavad, on Eestil siiani läinud ehk isegi hästi. Kuigi reaalne sisemajanduse kogutoodang on kahanenud juba neli kvartalit järjest, siis on see olnud pea nähtamatu, kuna seda on varjanud kiire nominaalsissetulekute kasv. Nüüd, kus inflatsioon on selgelt aeglustumas, hakkab majanduse tegelik seis ühiskonnas aga aina paremini silma paistma. Eesti majanduse suurimaks probleemiks on kahtluseta kujunenud järsk nõudluse langus töötleva tööstuse toodangu järele. Et suuresti on see seotud Põhjamaade praeguse majanduskonjunktuuriga, mis ei parane ka järgmisel aastal, siis ootavad ennekõike puidu-, majaehitus- ja mööblitööstust ees suuremad ümberkorraldused. Eesti ekspordi jaoks tähendab see aga seda, et endiste mahtudeni jõutakse alles 2025. aastal.