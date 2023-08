FOTO | Reegli eiramine? Tallinna toidufestivali prügikastid ajasid ühekordsetest nõudest üle ääre

Delfi lugeja külastas möödunud nädalavahetusel suurt toidufestivali. Pettumusena jäid talle aga silma üle ääre ajavad prügikastid, mis sisaldasid n-ö keelatud pakendit. Teisisõnu ei tohi alates 1. juunist kasutada vähema kui 30 000 inimesega üritusel ühekordseid sööginõusid. Kõik nõud ja söögiriistad peavad olema korduskasutatavad. Prügikastid olidki aga kuhjatud just ühekordsete nõudega.

Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna juhataja Lüüli Junti kinnitas Ärilehele, et Tallinn Food Truck festivali esitatud ürituse loasse ei märgitud, et üritusel oleks üle 30 000 külastaja päevas. Lisaks oli korraldaja välja toodud, et kasutavad üritusel taaskasutatavad nõud. „Seega ei olnud lubatud antud üritusel ühekordseid nõusid ja söögiriistu kasutada,“ sõnas Junti.