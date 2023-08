Narva soojusvõrk saab kaugkütte kaasajastamiseks 20 miljonit eurot

„Täna kasutatakse Narvas soojusenergia tootmiseks suures osas põlevkivi. See mitte ainult ei saasta keskkonda, vaid toob endaga kaasa ka kõrgemad küttehinnad. Toetusmeede võimaldab tagada Narvas stabiilse hinnaga taastuvenergiast soojuse tootmise ning aitab vähendada kasvuhoonegaaside õhku paiskamist,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal.

Meetmest saab toetust küsida soojuse tootja, kes võidab Narva kaugkütte soojuse ostukonkursi. Investeeringu tulemusena peab valmima soojuse tootmise seade, milles kasutatakse taastuvaid energiaallikaid. Üks võimalik lahendus on rajada uus biokütust kasutav koostootmisjaam. Lisaks koostootmisjaamale võib ehitada ka biokütuse katlamaja või rajada taastuvenergiat kasutavad soojuspumbad.

Projekti abikõlblikkuse perioodi pikkus on 32 kuud, kuid elluviimise käigus saab põhjendatud juhtudel perioodi pikendada – seda juhul, kui ollakse kindel, et pikema ajaga on võimalik projekt lõpuni viia. Projekt peab valmima hiljemalt 31.08.2026.