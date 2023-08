Päev börsil: Euroopa ja USA börsid on rohelised

Mis veel toimus?

Punktid Technologies juht Hannes Niid müüs eelmise nädala lõpus ligi 13 000 euro eest ettevõtte aktsiaid, pakkudes sellega selgituse järgi ostupoolele müügitehinguid. Niiviisi on Hannes Niid müünud eelmise nädala kolmapäevast kuni reedeni 14 300 aktsiat koondhinnaga 0,89 eurot. Müüdud aktsiate kogus moodustab antud päevade kauplemismahust ligi 71%. Loe siit.

Baltika suuromanik KJK BLTK Holding AS viis lõpule vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise ning homme on aktsiad viimast päeva börsil.

Euroopa ja USA

Euroopa peamised börsid on täna kaubelnud plusspoolel. Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 0,85% ning Inglise FTSE 100 1,66%. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,80%.